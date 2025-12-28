Бойцы РФ застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

После уточнения маршрутов движения и возможных рубежей развертывания подразделений противника Болотов принял решение об организованном отходе своей группы на заранее подготовленные позиции, передает Минобороны РФ. Уже в пункте временной дислокации он в установленном порядке доложил командованию все координаты и ориентиры, которые зафиксировал в ходе наблюдения.