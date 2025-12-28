Сержант Болотов сумел узнать, куда ВСУ собираются нанести удар.
Старший сержант Вооруженных сил России Владислав Болотов в зоне спецоперации в течение суток вел скрытое наблюдение за крупной группой Вооруженных сил Украины, чтобы выяснить ее планы и сорвать готовящийся удар. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. По данным ведомства, действия военнослужащего позволили вскрыть перемещение противника и подготовить опережающий огневой удар по выявленным целям.
«Наблюдая за противником до поздней ночи, Владислав Болотов сумел узнать информацию о дальнейшем направлении противника и самое главное — куда он собирается нанести удар», — говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что наблюдение велось в сложных условиях ограниченной видимости и при активном применении противником средств маскировки.
После уточнения маршрутов движения и возможных рубежей развертывания подразделений противника Болотов принял решение об организованном отходе своей группы на заранее подготовленные позиции, передает Минобороны РФ. Уже в пункте временной дислокации он в установленном порядке доложил командованию все координаты и ориентиры, которые зафиксировал в ходе наблюдения.
В Харьковской области была уничтожена группа латиноамериканских наемников, входивших в состав подразделения ВСУ «Хартия». Сообщается, что среди ликвидированных — четверо граждан Бразилии и Колумбии. Кроме того, поступила информация о том, что российские военнослужащие ликвидировали двух американских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, пишет RT.