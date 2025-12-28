В Париже полиция арестовала 40 человек за фейерверки у Эйфелевой башни

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре полиции, правонарушители запускали фейерверки и дымовые шашки. Нарушителей удалось выявить и задержать с помощью трансляций с городских камер видеонаблюдения, за действиями на площади следили в реальном времени.
Ранее Париж объявили лучшим городом мира в 2025 году. Составители рейтинга пояснили, что столица Франции вновь стала притягательной для туристов из-за победы футбольного клуба «ПСЖ» в Лиге чемпионов и недавно открывшемуся собору Парижской Богоматери, восстановленному после пожара. За Парижем в рейтинге идут Мадрид, Токио, Рим, Милан, Нью-Йорк, Амстердам, Барселона, Сингапур и Сеул. При этом зарубежные аналитики проигнорировали российские города.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.