В Париже полиция арестовала 40 человек за фейерверки у Эйфелевой башни

Ранее Париж объявили лучшим городом мира в 2025 году. Составители рейтинга пояснили, что столица Франции вновь стала притягательной для туристов из-за победы футбольного клуба «ПСЖ» в Лиге чемпионов и недавно открывшемуся собору Парижской Богоматери, восстановленному после пожара. За Парижем в рейтинге идут Мадрид, Токио, Рим, Милан, Нью-Йорк, Амстердам, Барселона, Сингапур и Сеул. При этом зарубежные аналитики проигнорировали российские города.