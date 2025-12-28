Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Parisien: ранивший женщин в Париже направлен на психиатрическое лечение

Мужчину, напавшего с ножом на пассажиров парижского метро, отпущен из-под стражи и направлен на психиатрическое лечение.

Источник: Аргументы и факты

Выходец из Мали, совершивший ножевое нападение на трёх женщин в парижском метро 26 декабря, был освобождён из-под стражи и направлён на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошёл на третьей линии столичного метрополитена, где мужчина ранил трёх пассажирок, одна из которых находилась в состоянии беременности. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, угрозы их жизни не возникло.

Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, после чего его задержали в пригороде Парижа Сарсель в департаменте Валь-д’Уаз. По данным правоохранительных органов, 25-летний мужчина ранее уже попадал в поле их зрения из-за мелких краж и актов вандализма, совершённых в состоянии наркотического опьянения, а также имел предписание о необходимости покинуть территорию Франции.

Ранее сообщалось, что в Японии вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников шинного завода.