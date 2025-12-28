Le Parisien: ранивший женщин в Париже направлен на психиатрическое лечение

Выходец из Мали, совершивший ножевое нападение на трёх женщин в парижском метро 26 декабря, был освобождён из-под стражи и направлён на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент произошёл на третьей линии столичного метрополитена, где мужчина ранил трёх пассажирок, одна из которых находилась в состоянии беременности. Всем пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, угрозы их жизни не возникло.
Подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, после чего его задержали в пригороде Парижа Сарсель в департаменте Валь-д’Уаз. По данным правоохранительных органов, 25-летний мужчина ранее уже попадал в поле их зрения из-за мелких краж и актов вандализма, совершённых в состоянии наркотического опьянения, а также имел предписание о необходимости покинуть территорию Франции.
Ранее сообщалось, что в Японии вооруженный катаной мужчина напал на сотрудников шинного завода.