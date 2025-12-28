Два ДТП с пострадавшими зарегистрированы в Хабаровском крае 27 декабря

27 декабря сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Оба инцидента произошли в результате столкновений между транспортными средствами. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Помимо этого, в ходе патрулирования на территории края было зафиксировано 392 нарушения правил дорожного движения. Среди них 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Семь из этих нарушений были зафиксированы в Хабаровске.
Также были выявлены 26 случаев, когда водители не уступили дорогу на пешеходных переходах, из которых 16 нарушений также имели место в краевой столице. В дополнение к этому, зафиксированы 21 случай нарушения правил перехода дороги пешеходами, 10 из которых также произошли в Хабаровске.