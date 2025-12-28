Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве 20-летнего парня в Иркутской области

IrkutskMedia, 28 декабря. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Приангарье Анатолию Ситникову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве 20-летнего жителя рабочего посёлка Михайловка. В совершении преступления обвиняются четверо фигурантов в возрасте от 15 до 19 лет.
Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СК России, 20 декабря четверо молодых людей, в том числе несовершеннолетний, пришли в квартиру, где проживал потерпевший, и избили молодого человека, нанося ему множественные удары руками и ногами. После того как нападавшие покинули жилище, пострадавший скончался.
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью.
Ранее агентство сообщало, что в Свирске полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства 24-летней девушки. Правоохранители в течение нескольких дней проводили оперативно-розыскные мероприятия для установления личности разыскиваемого. 24-летний мужчина скрывался в заброшенном здании.