Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве 20-летнего парня в Иркутской области

Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СК России, 20 декабря четверо молодых людей, в том числе несовершеннолетний, пришли в квартиру, где проживал потерпевший, и избили молодого человека, нанося ему множественные удары руками и ногами. После того как нападавшие покинули жилище, пострадавший скончался.