У столичного блогера забрали искалеченную маленькую львицу

У московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити» изъяли маленькую львицу с тяжёлыми травмами. Животное, состояние которого вызывает серьёзные опасения, передали специалистам парка львов. Об этом сообщили волонтёры «Земли Прайда» в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Львица прибыла в ветеринарную клинику. Видео © Пресс-служба парка «Земля Прайда».

По предварительным данным, у хищника обнаружены серьёзные проблемы с позвоночником, хвостом и лапами, причиняющие сильную боль. В парке отметили, что кости львицы «почти полностью прозрачны» и прогнозы по её здоровью остаются осторожными.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в России действует запрет на домашнее содержание 121 вида диких животных, включая львов.

Ранее в парк-приют «Земля Прайда» в Подмосковье привезли нового подопечного — травмированного львёнка, от которого отказались люди. Сейчас жизнь маленького хищника зависит от результатов сложных анализов. Последние временные хозяева сами искали для него место спасения. Ветеринары обнаружили у львёнка переломы двух лап, проблемы с пищеварением и тревожные показатели крови. Несмотря на слабость и боль, детёныш льва проявляет доверие к людям и пытается двигаться с их поддержкой. Окончательные выводы о его здоровье и дальнейшей судьбе будут сделаны после получения всех результатов исследований.

