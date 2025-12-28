У столичного блогера забрали искалеченную маленькую львицу

Ранее в парк-приют «Земля Прайда» в Подмосковье привезли нового подопечного — травмированного львёнка, от которого отказались люди. Сейчас жизнь маленького хищника зависит от результатов сложных анализов. Последние временные хозяева сами искали для него место спасения. Ветеринары обнаружили у львёнка переломы двух лап, проблемы с пищеварением и тревожные показатели крови. Несмотря на слабость и боль, детёныш льва проявляет доверие к людям и пытается двигаться с их поддержкой. Окончательные выводы о его здоровье и дальнейшей судьбе будут сделаны после получения всех результатов исследований.