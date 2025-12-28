Ричмонд
На Камчатке в двух сёлах ввели режим ЧС из-за аварийного отключения света

Глава управления МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев объявил, что в сёлах Березняки и Лесной Елизовского округа введён режим ЧС. Причина — длительное отсутствие электроснабжения. В Елизовском районе без электроэнергии остались 5,5 тысячи человек.

Источник: Life.ru

По словам Лебедева, света в сёлах нет более суток, что и стало основанием для введения ЧС. Он заявил, что меры по жизнеобеспечению принимаются, а ситуация находится под контролем. Глава камчатского МЧС также уточнил, что, несмотря на отключение электричества, теплоснабжение в жилых домах сохранено.

В местной школе власти развернули пункт временного размещения. Пять бригад энергетиков работают над устранением неполадок на электросетях.

Напомним, Камчатка оказалась парализована сильным снегопадом: техника не справляется с уборкой, общественный транспорт остановлен, а в некоторых населённых пунктах пропало электричество. Декабрьский снегопад уже превысил две месячные нормы осадков. Сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановился общественный транспорт. В Усть-Большерецком округе перекрыты несколько дорог, аналогичная проблема возникла во Вилючинске.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

