На Камчатке в двух сёлах ввели режим ЧС из-за аварийного отключения света

По словам Лебедева, света в сёлах нет более суток, что и стало основанием для введения ЧС. Он заявил, что меры по жизнеобеспечению принимаются, а ситуация находится под контролем. Глава камчатского МЧС также уточнил, что, несмотря на отключение электричества, теплоснабжение в жилых домах сохранено.