MWM: поставки США на Украину истощили страну

Поставки американского оружия на Украину истощили запасы Соединенных Штатов. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Поставки в Вооруженные силы Украины привели к серьезному истощению запасов в Соединенных Штатах», — указано в тексте. Он опубликован в материале издания Military Watch Magazine.

Это происходит на фоне сокращения финансовой помощи Украине со стороны США. Штаты резко снизили объемы поддержки в 2025 году, сократив выплаты более чем в 70 раз по сравнению с предыдущим периодом. Так, января по октябрь 2025 года объем финансовых поступлений из Вашингтона составил порядка 580 млн долларов. Для сопоставления: за тот же период предыдущего года США выделили на поддержку Киева 45,7 млрд долларов. Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на украинские СМИ.