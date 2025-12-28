MWM: поставки США на Украину истощили страну

Это происходит на фоне сокращения финансовой помощи Украине со стороны США. Штаты резко снизили объемы поддержки в 2025 году, сократив выплаты более чем в 70 раз по сравнению с предыдущим периодом. Так, января по октябрь 2025 года объем финансовых поступлений из Вашингтона составил порядка 580 млн долларов. Для сопоставления: за тот же период предыдущего года США выделили на поддержку Киева 45,7 млрд долларов. Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на украинские СМИ.