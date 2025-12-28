Режим ЧС ввели на Камчатке

Власти Камчатки вводят режим ЧС после суточного отключения электроэнергии в поселках.
В двух селах Елизовского муниципального округа Камчатского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного нарушения электроснабжения. Об этом сообщил министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«КЧС Елизовского округа с 9:10 сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населения», — написал министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на странице «Вконтакте».
По данным ведомства, села Березняки и Лесной остаются без электроэнергии уже более суток. При этом тепло в жилых домах сохраняется, угрозы для систем жизнеобеспечения нет.