Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС ввели на Камчатке

В двух селах Елизовского муниципального округа Камчатского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного нарушения электроснабжения. Об этом сообщил министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Власти Камчатки вводят режим ЧС после суточного отключения электроэнергии в поселках.

В двух селах Елизовского муниципального округа Камчатского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за длительного нарушения электроснабжения. Об этом сообщил министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«КЧС Елизовского округа с 9:10 сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населения», — написал министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на странице «Вконтакте».

По данным ведомства, села Березняки и Лесной остаются без электроэнергии уже более суток. При этом тепло в жилых домах сохраняется, угрозы для систем жизнеобеспечения нет.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше