В Швеции во время урагана погибли два человека

В Швеции ураган «Юханнес» привёл к серьёзным последствиям, в результате которых погибли два человека, а более 40 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter, отмечая масштаб разрушений по всей стране.
Сильные порывы ветра наблюдаются на значительной части территории Швеции, при этом в отдельных районах скорость ветра превышала 45 метров в секунду. Экстремальные погодные условия стали причиной масштабных повреждений инфраструктуры и создали угрозу для безопасности населения.
Тысячи поваленных деревьев заблокировали как крупные автомагистрали, так и местные дороги, вызвав многочисленные транспортные заторы. В центральных регионах страны были зафиксированы сотни таких случаев, из-за чего в ряде мест пришлось временно приостановить расчистку из-за опасности для работников.
В северных городах ураган повредил здания, в том числе сорвал часть крыши отеля в Сундсвалле, а в Евле был повален знаменитый рождественский соломенный козёл, считающийся символом праздника.
Ранее в США кошка по имени Габби, пропавшая во время урагана «Хелен» в 2024 году, встретилась со своими хозяевами спустя 443 дня разлуки.