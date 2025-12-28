В Швеции во время урагана погибли два человека

В Швеции ураган «Юханнес» привёл к серьёзным последствиям, в результате которых погибли два человека, а более 40 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter, отмечая масштаб разрушений по всей стране.