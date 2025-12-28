Три женщины ранены в метро Парижа, нападавшего отправили на лечение

Ранее в Днепропетровске мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования во время проверки документов. По данным региональной полиции, пострадали двое военнослужащих, их доставили в больницу. Для пресечения нападения один из военных произвёл несколько выстрелов в воздух. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливали правоохранительные органы.