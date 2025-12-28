Три женщины ранены в метро Парижа, нападавшего отправили на лечение

По данным газеты, инцидент произошёл 26 декабря на линии 3 парижского метро. Нападавший ранил трёх женщин, среди которых была беременная. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. Правоохранители установили личность мужчины с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали в пригороде Парижа Сарселе, расположенном в департаменте Валь-д’Уаз. После проверки состояния задержанного направили на лечение.
Мужчине 25 лет, он является выходцем из Мали. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких краж и порчи имущества, которые совершал в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, ему ранее выносили предписание о необходимости покинуть территорию Франции.
Ранее в Днепропетровске мужчина напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования во время проверки документов. По данным региональной полиции, пострадали двое военнослужащих, их доставили в больницу. Для пресечения нападения один из военных произвёл несколько выстрелов в воздух. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливали правоохранительные органы.
