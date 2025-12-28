Пленный солдат ВСУ Дубовик: военных заставляли принимать запрещенные вещества

«Там (в расположении — прим. URA.RU) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — рассказал Дубовик. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что у его сослуживцев, принимавших эти таблетки, наблюдалось фактическое полное разрушение их личности.