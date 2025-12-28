Употребление таблеток приводило к полному подавлению личности, заявил Дубовик.
Украинские военнослужащие раздавали неизвестные таблетки бывшим осужденным, мобилизованным в ряды ВСУ. Об этом рассказал пленный бывший украинский заключенный Роман Дубовик.
«Там (в расположении — прим. URA.RU) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — рассказал Дубовик. Его слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что у его сослуживцев, принимавших эти таблетки, наблюдалось фактическое полное разрушение их личности.
Подозрения об употреблении украинскими военнослужащими запрещенных веществ уже были раньше. Так, боец с позывным «Хикки» из группировки войск «Восток» рассказывал о том, как украинский солдат, несмотря на множественные ранения продолжал наступать под воздействием наркотиков, но был ликвидирован. Об этом сообщал телеканал «Царьград».