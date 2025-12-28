Два человека погибли из-за урагана «Юханнес» в Швеции

Сильный ветер повалил тысячи деревьев. Они перекрыли крупные трассы и местные дороги, что вызвало заторы и осложнило работу экстренных служб. В ряде районов дорожные службы приостановили расчистку из-за угрозы для персонала.
«Только в центральной Швеции повалено более тысячи деревьев, в некоторых местах мы даже приостановили работы, потому что это опасно для тех, кто занимается расчисткой», — сообщил представитель Транспортного управления Денни Эрикссон.
Издание также отмечает, что в северном городе Сундсвалль ветер сорвал часть крыши с отеля. В городе Евле ураган повалил гигантского соломенного козла, который считается одним из главных рождественских символов страны. Ещё до прихода шторма власти отменили железнодорожное сообщение в центральных и северных районах Швеции. Из-за неблагоприятных погодных условий также прекратили движение морские паромы на ряде направлений. Транспортное управление рекомендовало жителям по возможности оставаться дома. В местной школе власти развернули пункт временного размещения. Пять бригад энергетиков работают над устранением неполадок на электросетях.
Ранее глава управления МЧС по Камчатскому краю Сергей Лебедев объявил, что в сёлах Березняки и Лесной Елизовского округа введён режим ЧС. Причина — длительное отсутствие электроснабжения. В Елизовском районе без электроэнергии остались 5,5 тысячи человек. Несмотря на отключение электричества, теплоснабжение в жилых домах сохранено.
