Два человека погибли из-за урагана «Юханнес» в Швеции

Издание также отмечает, что в северном городе Сундсвалль ветер сорвал часть крыши с отеля. В городе Евле ураган повалил гигантского соломенного козла, который считается одним из главных рождественских символов страны. Ещё до прихода шторма власти отменили железнодорожное сообщение в центральных и северных районах Швеции. Из-за неблагоприятных погодных условий также прекратили движение морские паромы на ряде направлений. Транспортное управление рекомендовало жителям по возможности оставаться дома. В местной школе власти развернули пункт временного размещения. Пять бригад энергетиков работают над устранением неполадок на электросетях.