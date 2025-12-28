Женщине из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

Женщина продала машину, деньги в размере 750 тысяч рублей она передала неизвестному лицу, пообещавшему, что после сделка купли-продажи автомобиля будет признана недействительной. Позднее она осознала, что была обманута, после чего сначала обратилась в полицию, а позднее — в суд с иском к покупателю о признании сделки недействительной, сообщается в материалах.