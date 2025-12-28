На Камчатке ввели режим ЧС из-за непогоды

В двух населенных пунктах Елизовского района Камчатского края введен режим ЧС. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«В селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению», — написал он.
Правительство заявило, что жители обесточенных поселков будут получать горячее питание.
По уточнениям, прохождение циклона над Камчаткой привело к отключению электричества в нескольких поселках Елизовского округа. Как отметили в правительстве края, теплоснабжение нарушено не было, а аварийные бригады приступили к устранению последствий.
Ранее, из-за ограничений в воздушном пространстве работа московских аэропортов Внуково и Шереметьево была парализована. Согласно данным онлайн-табло, было задержано свыше 270 рейсов, 69 самолетов отправлены на запасные аэродромы, а 42 рейса отменили.