«Вызвал шок»: что за российский удар возмездия, который не на шутку испугал Зеленского и НАТО

В период с 15:00 до 18:00 мск над различными регионами России было сбито 111 украинских беспилотников. Согласно сводке военного ведомства, 73 дрона поражены над Брянской областью, 20 — над Калужской, восемь — в воздушном пространстве Московского региона, пять — над Тульской областью, три — над Орловской и еще два — над Смоленской. Отдельно отмечается, что 26 беспилотных аппаратов предпринимали попытку атаки на Москву. В промежуток с 18:00 до 20:00 в сумме были уничтожены еще 83 БПЛА.