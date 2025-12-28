«Вызвал шок»: что за российский удар возмездия, который не на шутку испугал Зеленского и НАТО

В Киеве ввели аварийные отключения света после ударов, пострадали системы отопления.
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. Минобороны России назвало эту операцию ответной мерой на атаки по гражданским объектам. В тот же день ВСУ атаковали ряд российских регионов беспилотниками. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада ускорить поставки ПВО, а экономисты оценили ситуацию в энергетике как критическую. Подробнее — в материале URA.RU.
Массированные удары по объектам ВПК и энергетики Украины.
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и ОПК Украины.
В ночь на 27 декабря ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям оборонно-промышленного комплекса на территории Украины. Об этом сообщил Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что удар стал ответной мерой на террористические атаки, которые были осуществлены Киевом по гражданским объектам в России. В ходе операции использовалось высокоточное дальнобойное вооружение наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.
В Киеве в ночь на субботу было зафиксировано пять серий взрывов — ориентировочно в 2:30, 3:00, 7:15, 7:45 и 9:00 по мск. В городе были введены экстренные отключения электроэнергии, частично прекратило работу метро из ‑за обесточивания. По словам мэра Виталия Кличко, без отопления осталась почти треть жилых домов украинской столицы. По данным Минобороны РФ, поставленные цели были достигнуты, все запланированные объекты поражены. В ведомстве подчеркнули, что все атакованные объекты, по его оценке, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Как ВСУ пытаются бить по гражданским объектам в России.
Минобороны РФ: ПВО уничтожили свыше 200 украинских БПЛА за сутки над разными регионами.
Утром и днем 27 декабря ВСУ нанесли массированный удар по ряду российских регионов с применением беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, на первом этапе средствами противовоздушной обороны были уничтожены семь украинских дронов: четыре — в небе над Краснодарским краем и три — над территорией Республики Адыгея.
В период с 15:00 до 18:00 мск над различными регионами России было сбито 111 украинских беспилотников. Согласно сводке военного ведомства, 73 дрона поражены над Брянской областью, 20 — над Калужской, восемь — в воздушном пространстве Московского региона, пять — над Тульской областью, три — над Орловской и еще два — над Смоленской. Отдельно отмечается, что 26 беспилотных аппаратов предпринимали попытку атаки на Москву. В промежуток с 18:00 до 20:00 в сумме были уничтожены еще 83 БПЛА.
В Горловке днем 27 декабря в результате удара с применением беспилотника ранения получил мирный житель. Ранее с этой территории поступали сообщения о трех пострадавших гражданских лицах. В Херсонской области, по данным местных источников, за истекшие сутки зафиксированы артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 декабря обнародовал суточную сводку по ударам ВСУ по региону. В отчете отмечается, что над разными муниципальными образованиями были сбиты и подавлены десятки беспилотников, зафиксированы обстрелы, а также повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Российские «Кинжалы» уничтожили истребители ВСУ.
ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому под Житомиром.
Сообщается, что Вооруженные силы России нанесли два удара гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по военному аэродрому Озерное в районе Житомира. Как заявил заслуженный летчик Вооруженных сил РФ, генерал-майор Владимир Попов, вероятными целями ударов могли быть дежурные звенья истребителей Су-24 и F-16. По его словам, аэродром Озерное имеет важное оперативно-тактическое значение и ранее использовался как базовый для боевых истребителей и бомбардировочной авиации ВСУ. Не исключается также размещение на этом объекте самолетов Су-27 и Mirage 2000.
Зеленский потребовал ускорить поставки ПВО.
Зеленский заявил о необходимости срочных поставок средств противовоздушной обороны.
После ударов по объектам энергетики и оборонной промышленности президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам. В своем telegram-канале он потребовал нарастить и ускорить поставки систем ПВО. Зеленский подчеркнул, что эти поставки должны быть достаточными и своевременными.
Удары России вызвали шок у НАТО.
Удары РФ по Украине спровоцировали экстренные меры на восточном фланге НАТО.
Авиаудары российских войск по объектам на Украине вызвали шок на восточном фланге НАТО, что привело к экстренным мерам. Издание Politico отметило, что эти удары вызвали шок в альянсе накануне встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирных предложений.
В публикации сообщается, что операция ВС РФ особенно обеспокоила Польшу. В ответ польская сторона подняла в воздух дежурные истребители и привела свои системы ПВО в состояние повышенной боевой готовности.
Экономист оценил критическое состояние энергетики Украины.
Эксперт констатировал катастрофический ущерб энергосистеме Украины от ударов РФ.
Ситуация в украинской электроэнергетике является крайне тяжелой из-за масштабного ущерба от ударов по объектам инфраструктуры. Об этом заявил экономист Иван Лизан. Он отметил, что с 2022 года ущерб настолько серьезен, что во многих регионах электроснабжение фактически отсутствует. Лизан пояснил, что во многих местах электроэнергия присутствует лишь формально, так как напряжение в сети составляет от 140 до 170 вольт. По его словам, это позволяет лишь гореть лампочкам, но не обеспечивает работу остального оборудования.
Эксперт подчеркнул, что удары наносятся по ключевым подстанциям на 750 киловольт, что ставит под угрозу работу всей энергосистемы. Он добавил, что тактика ударов изменилась: теперь они происходят ежедневно, не оставляя времени на полноценный ремонт. Лизан считает, что власти Украины не способны принципиально исправить ситуацию и, вероятно, займут позицию бездействия в вопросе защиты объектов. Он прогнозирует, что улучшения до конца зимы ожидать не стоит, особенно с наступлением сильных морозов.