Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ в четырёх районах Ростовской области

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Первые взрывы раздались над городом ещё в 23:50. Затем ещё несколько раз слышались взрывы в центральной и южной частях города. Жители зафиксировали от четырёх до шести хлопков. В отдельных районах включились сирены воздушной тревоги. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
