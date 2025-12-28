Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Ранее в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Первые взрывы раздались над городом ещё в 23:50. Затем ещё несколько раз слышались взрывы в центральной и южной частях города. Жители зафиксировали от четырёх до шести хлопков. В отдельных районах включились сирены воздушной тревоги. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.