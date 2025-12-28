Ричмонд
Расчёты ПВО отразили атаку ВСУ в четырёх районах Ростовской области

Расчёты противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в четырёх районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, уточнив, что пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«По северу Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены минувшей ночью в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Первые взрывы раздались над городом ещё в 23:50. Затем ещё несколько раз слышались взрывы в центральной и южной частях города. Жители зафиксировали от четырёх до шести хлопков. В отдельных районах включились сирены воздушной тревоги. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

