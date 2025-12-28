Ричмонд
Число отмен и задержек рейсов из-за погоды в США достигло 10 тысяч

Мощный снегопад на северо-востоке США вызвал масштабные сбои в работе авиасообщения. По данным ресурса об авиаперелётах, общее число отменённых и задержанных рейсов по стране превысило 10 тысяч. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на онлайн-сервис FlightAware.

Источник: Life.ru

На утро 28 декабря по московскому времени было отменено 999 рейсов, а задержано более 9 тысяч. Основной удар стихии пришёлся на штат Нью-Йорк, где в отдельных районах выпало до 25 сантиметров снега.

По информации телеканала CBS, метеорологические предупреждения разного уровня были объявлены для более чем 20 миллионов человек, проживающих в затронутых непогодой регионах.

Тем временем, в воскресенье Москву накроет новый циклон. В субботу в тылу циклона ночью и утром пройдут кратковременные снегопады небольшой интенсивности, температура будет колебаться от 0 до −3 градусов, на дорогах образуется гололёдица. В воскресенье столицу накроет новый циклон, который принесёт более обильные снегопады, а столбики термометров опустятся до −3 — −6 градусов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.