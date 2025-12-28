Число отмен и задержек рейсов из-за погоды в США достигло 10 тысяч

На утро 28 декабря по московскому времени было отменено 999 рейсов, а задержано более 9 тысяч. Основной удар стихии пришёлся на штат Нью-Йорк, где в отдельных районах выпало до 25 сантиметров снега.
По информации телеканала CBS, метеорологические предупреждения разного уровня были объявлены для более чем 20 миллионов человек, проживающих в затронутых непогодой регионах.
Тем временем, в воскресенье Москву накроет новый циклон. В субботу в тылу циклона ночью и утром пройдут кратковременные снегопады небольшой интенсивности, температура будет колебаться от 0 до −3 градусов, на дорогах образуется гололёдица. В воскресенье столицу накроет новый циклон, который принесёт более обильные снегопады, а столбики термометров опустятся до −3 — −6 градусов.
