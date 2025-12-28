Число отмен и задержек рейсов из-за погоды в США достигло 10 тысяч

Тем временем, в воскресенье Москву накроет новый циклон. В субботу в тылу циклона ночью и утром пройдут кратковременные снегопады небольшой интенсивности, температура будет колебаться от 0 до −3 градусов, на дорогах образуется гололёдица. В воскресенье столицу накроет новый циклон, который принесёт более обильные снегопады, а столбики термометров опустятся до −3 — −6 градусов.