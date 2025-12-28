Ричмонд
В ДТП с «Газелью» в Башкирии погибло четыре человека

В ДТП с легковушкой и «Газелью» в Башкирии погибло четыре человека.

Источник: © РИА Новости

УФА, 28 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с «Газелью» в Татышлинском районе Башкирии, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

По его данным, ночью на 88-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда в Татышлинском районе столкнулись «Лада Гранта» и «Газель».

«От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (трое мужчин и одна женщина) погибли на месте происшествия. Водителя “Газели” и его пассажира с различными травмами доставили в больницу», — сказал Севастьянов.