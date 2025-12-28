Тысячи человек не могут вылететь с Дальнего Востока

Из-за погодных условий в аэропортах Дальнего Востока происходят многочасовые задержки рейсов.
Массовые задержки авиарейсов на Дальнем Востоке из-за сложных погодных условий затронули тысячи пассажиров. Нарушено воздушное сообщение с рядом регионов, включая Камчатку, Магадан и Сахалин, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Суммарно более двух тысяч пассажиров по всему региону не могут вылететь в пункты назначения по расписанию, пишет telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. «Дальневосточная транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия, направленные на соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов», — сообщается в официальном заявлении надзорного ведомства.
Несколько самолетов, летевших из Москвы на Камчатку и в Магадан, были перенаправлены в Хабаровск на запасной аэродром. Ожидается, что они вылетят в пункты назначения в 14:00 по местному времен. Помимо этого, в Хабаровске отложен вылет самолетов в Охотск и в обратном направлении, а также из Нелькан-Николаевска-на-Амуре в Хабаровск.
Аэропорт Магадана временно закрыт до вечера 28 декабря, это привело к отмене и задержке рейсов в различные города России: Москву, Красноярск, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман. На Камчатке вылеты в Москву и Северо-Курильск задержаны более чем на четыре часа. Также сообщается о длительной задержке рейса из Южно-Сахалинска на остров Курильск — он должен был вылететь еще 26 декабря, но сейчас вылет запланирован на день 28 декабря. В сообщении ведомства говорится и о переносе на шесть часов вылета из Владивостока в Москву, с дня на вечер 28 декабря.
Отмечается, что перевозчики принимают меры по предоставлению гражданам всех необходимых услуг. Прокуроры держат ситуацию на контроле.