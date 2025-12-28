Тысячи человек не могут вылететь с Дальнего Востока

Аэропорт Магадана временно закрыт до вечера 28 декабря, это привело к отмене и задержке рейсов в различные города России: Москву, Красноярск, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман. На Камчатке вылеты в Москву и Северо-Курильск задержаны более чем на четыре часа. Также сообщается о длительной задержке рейса из Южно-Сахалинска на остров Курильск — он должен был вылететь еще 26 декабря, но сейчас вылет запланирован на день 28 декабря. В сообщении ведомства говорится и о переносе на шесть часов вылета из Владивостока в Москву, с дня на вечер 28 декабря.