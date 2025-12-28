Udayavani: индийский тракторист защитил корову от двух тигров

Во время работы на тракторе мужчина заметил, как к нему приблизились два крупных хищника. Он отреагировал мгновенно, резко развернув технику и подняв шум, что заставило тигров отступить. После этого животные переключились на пасущуюся поблизости корову, однако Гоуда бросился за ними и сумел отпугнуть хищников, несмотря на опасность. Корова получила ранения в области шеи, но выжила.