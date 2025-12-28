Udayavani: индийский тракторист защитил корову от двух тигров

В индийском штате Карнатака тракторист Варшит Гоуда в одиночку сумел противостоять нападению двух тигров и спасти корову на соседнем поле. Об этом сообщило издание Udayavani, уточнив, что происшествие произошло днем 23 декабря в округе Хунсур.
Во время работы на тракторе мужчина заметил, как к нему приблизились два крупных хищника. Он отреагировал мгновенно, резко развернув технику и подняв шум, что заставило тигров отступить. После этого животные переключились на пасущуюся поблизости корову, однако Гоуда бросился за ними и сумел отпугнуть хищников, несмотря на опасность. Корова получила ранения в области шеи, но выжила.
Жители близлежащих деревень сообщили о случившемся в департамент лесного хозяйства, однако, по данным издания, реакция последовала лишь спустя два часа, и на место прибыли всего два охотника. Инцидент вызвал недовольство среди фермеров, которые обвинили власти в бездействии и потребовали усилить меры по защите от участившихся нападений тигров.
Ранее лесная служба индийского штата Уттаракханд поймала тигра-людоеда, который на протяжении длительного времени представлял угрозу для жителей нескольких деревень.