У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

Эпицентр находился на 94 километра юго-восточнее Трухильо, где проживает более 700 тысяч человек, и в 46 километрах к западу от Чимботе с населением около 334 тысяч. Очаг находился на глубине 66 километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.