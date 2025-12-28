У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение в Чимботе. Видео © X / Ruby Bautista Juárez / Mundo en Conflicto.
Эпицентр находился на 94 километра юго-восточнее Трухильо, где проживает более 700 тысяч человек, и в 46 километрах к западу от Чимботе с населением около 334 тысяч. Очаг находился на глубине 66 километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Ранее подземные толчки сотрясли морское дно рядом с Тайванем. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр пришёлся на акваторию вблизи густонаселённого порта Цзилун. Очаг стихии залегал на значительной глубине.
