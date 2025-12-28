Ричмонд
В Токио из-за сбежавшего волка эвакуировали посетителей зоопарка

В токийском зоопарке Тама приостановили приём посетителей после побега волка из вольера.

Источник: Аргументы и факты

Администрация зоопарка Тама в японском Токио эвакуировала посетителей после получения информации о побеге волка из вольера, сообщила телекомпания NTV со ссылкой на представителей учреждения.

Животное удалось обнаружить. Волк находится в зоопарке. Отмечается, что сначала его видели на дорожке, по которой ходят посетители. После волк был замечен в кустах.

Сейчас его пытаются выловить, чтобы поместить обратно в вольер. Для этого решили использовать специальные сети. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Остаётся неясным, каким образом животное смогло выбраться из вольера.

Напомним, в середине ноября стало известно, что в украинском городе Хмельницком двое львов сбежали из мини-зоопарка. Директор учреждения заявил, что замки на дверях вольера, в котором находились животные, были повреждены неизвестными. Это позволило хищникам покинуть территорию зоопарка.

В начале мая в Нижнем Новгороде посетителей зоопарка «Лимпопо» эвакуировали после того, как полярная волчица сбежала из вольера. Она находилась в специальном карантинном помещении. Во время кормления животного работник забыл закрыть задвижку вольера, и волчица смогла выбраться. После самка вернулась в это помещение самостоятельно.