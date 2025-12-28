В Токио из-за сбежавшего волка эвакуировали посетителей зоопарка

В начале мая в Нижнем Новгороде посетителей зоопарка «Лимпопо» эвакуировали после того, как полярная волчица сбежала из вольера. Она находилась в специальном карантинном помещении. Во время кормления животного работник забыл закрыть задвижку вольера, и волчица смогла выбраться. После самка вернулась в это помещение самостоятельно.