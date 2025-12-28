Какие рейсы отменены после предупреждения авиакомпаний к россиянам

Работа аэропорта Шереметьево полностью восстановлена.
Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены вчера вечером, 27 декабря, сообщали в Росавиации. Тогда более 270 рейсов было задержано, а 42 — отменено, что отразилось и на утренних вылетах из Шереметьево. Аэропорты обеспечивали пассажиров необходимыми услугами, сохраняя спокойную обстановку в терминалах. Хотя ограничения уже сняты, полетная программа по ‑прежнему остается нарушенной и продолжает испытывать последствия ранее принятых мер. Подробнее — в материале URA.RU.
В Шереметьево ввели временные ограничения.
В связи с введением временных ограничений 27 декабря в 19:08 по мск. на использование воздушного пространства аэропорт Шереметьево работает по согласованию с уполномоченными органами. Возможны корректировки в расписании части рейсов. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил в telegram-канале советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.
Позже, 28 декабря в 01:55 по мск, ограничения были сняты. Об этом информирует представитель Росавиации Артем Кореняко. Данные ограничения ранее вводились для обеспечения безопасности полетов.
Обращение к россиянам из-за отмены рейсов.
Атака дронов вынудила авиакомпании отменить рейсы из-за ограничений в небе.
Авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind («Северный ветер») уведомили пассажиров о корректировках и отменах рейсов 27 декабря в 00:45 в связи с временными ограничениями в воздушном пространстве. «Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов оформить возврат средств или переоформить билеты на другие вылеты в течение 10 дней, а Nordwind сообщила о задержках десяти рейсов.
Перевозчик Nordwind опубликовал список затронутых рейсов, включая рейсы между Москвой, Казанью, Новосибирском и другими городами. Кроме того, один самолет, следовавший из Оренбурга в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за введенных ограничений на прием воздушных судов в «Шереметьево».
Росавиация пояснила, что ограничения в зоне ответственности двух аэропортов Московского авиаузла введены из-за массированной атаки беспилотников. Ранее аналогичные меры привели к масштабным сбоям, задержкам и отменам рейсов в столичных воздушных гаванях.
Ограничения парализовали работу двух столичных аэропортов.
Шестьдесят девять самолетов ушли на запасные аэродромы, отменены 42 рейса в московских аэропортах.
За время действия ограничений в субботу в аэропортах Внуково и Шереметьево было задержано более 270 рейсов, а 69 самолетов ушли на запасные аэродромы. Отмене подверглись 42 рейса, по данным онлайн-табло, пишет РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во Внуково с 15:59 мск, а в Шереметьево — с 17:06, и были сняты около полуночи. Воздушные гавани оказывали пассажирам положенные услуги, а ситуация в терминалах оставалась спокойной.
Аэропорты восстановили работу после ограничений.
Несмотря на снятие ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево, утреннее расписание вылетов демонстрирует последствия прошедших ограничений. Согласно данным онлайн-табло, ряд рейсов был отменен, включая рейсы в Минск, Ульяновск, Пенза, Саратов, Волгоград, Санкт-Петербург и Калининград, а также наблюдается задержки вылетов: Сочи — с 08:55 на 13:30 по мск; Санкт-Петербург — с 13:10 на 13:50 по мск.