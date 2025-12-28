Какие рейсы отменены после предупреждения авиакомпаний к россиянам

За время действия ограничений в субботу в аэропортах Внуково и Шереметьево было задержано более 270 рейсов, а 69 самолетов ушли на запасные аэродромы. Отмене подверглись 42 рейса, по данным онлайн-табло, пишет РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали во Внуково с 15:59 мск, а в Шереметьево — с 17:06, и были сняты около полуночи. Воздушные гавани оказывали пассажирам положенные услуги, а ситуация в терминалах оставалась спокойной.