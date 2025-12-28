Силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над Россией прошедшей ночью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
По словам представителей ведомства, 12 вражеских коптеров уничтожили над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по два — над Волгоградской и Ростовской.
— Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 декабря сообщил о смерти мирного жителя Волоконовского округа из-за атаки украинской армии.
Незадолго до этого средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали два украинских беспилотника над Смоленской областью.