Силы ПВО сбили 25 дронов ВСУ над Россией прошедшей ночью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России прошедшей ночью. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По словам представителей ведомства, 12 вражеских коптеров уничтожили над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по два — над Волгоградской и Ростовской.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 декабря сообщил о смерти мирного жителя Волоконовского округа из-за атаки украинской армии.

Незадолго до этого средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали два украинских беспилотника над Смоленской областью.