За ночь расчёты ПВО сбили 25 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 25 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Самарской областью. По три БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Саратовской областями. Ещё по два беспилотника уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями.

Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины в четырёх районах Ростовской области. По северу региона БПЛА уничтожены и подавлены в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
