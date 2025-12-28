За ночь расчёты ПВО сбили 25 украинских дронов над регионами России

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Самарской областью. По три БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской и Саратовской областями. Ещё по два беспилотника уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями.
Ранее расчёты противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины в четырёх районах Ростовской области. По северу региона БПЛА уничтожены и подавлены в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших нет.
