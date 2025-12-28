Четыре человека погибли при столкновении «Лады Гранты» и «газели» в Башкирии

«Предварительно известно, что около трёх часов ночи на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись “Лада Гранта” и “газель”. От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Водителя “газели” и его пассажира с различными травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.