Четыре человека погибли при столкновении «Лады Гранты» и «газели» в Башкирии

«Предварительно известно, что около трёх часов ночи на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись “Лада Гранта” и “газель”. От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Водителя “газели” и его пассажира с различными травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.
По словам Севастьянова, на место происшествия выехали сотрудники управления ГАИ, а также криминалисты МВД по региону.
Ранее столкновение легкового автомобиля с «газелью» на федеральной трассе «Кола» в Карелии привело к гибели одного человека. Авария произошла на 739-м километре автодороги Кола. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не справился с управлением при выполнении обгона. В результате он допустил лобовое столкновение с транспортным средством Sollers Atlant.
