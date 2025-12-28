ВС РФ сбили над регионами России 25 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над регионами России средства ПВО уничтожили 25 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Так, 12 украинских дронов были сбиты на Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской областями, еще по два — над Волгоградской и Ростовской областями.
Ранее военное ведомство сообщало об уничтожении 43 украинских беспилотников.
