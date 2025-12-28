Welt: Трамп дал жесткий сигнал Зеленскому

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что ни одно предложение по урегулированию без его одобрения не будет иметь силы. В конце декабря 2025 года Зеленский озвучил свой план из 20 пунктов по урегулированию конфликта, который, ожидаемо, абсолютно не учитывает интересов России, пишет Pravda.ru. Эти пункты были озвучены на украино-американских переговорах, которые прошли в США.