Welt: Трамп дал жесткий сигнал Зеленскому

Трамп вряд ли одобрил план Зеленского.
Президент США Дональд Трамп, вероятно, не поддержал план по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.
«Всё это (план Зеленского, — прим. URA.RU), по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — заявил Кристоф Ваннер, комментируя часть плана, касающуюся территориальных вопросов. Его слова прозвучали в выпуске Welt на их YouTube-канале.
Журналист также отметил, что, по его оценке, инициатива украинской стороны не содержит конструктивных положений, а является «наступлением» в информационном пространстве. Её цель, как он полагает, — переключить внимание с ситуации на фронте и одновременно представить его как якобы сторонника мира. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», — заключил корреспондент.
Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что ни одно предложение по урегулированию без его одобрения не будет иметь силы. В конце декабря 2025 года Зеленский озвучил свой план из 20 пунктов по урегулированию конфликта, который, ожидаемо, абсолютно не учитывает интересов России, пишет Pravda.ru. Эти пункты были озвучены на украино-американских переговорах, которые прошли в США.