Блэкаут в Киеве: столица Украины осталась без воды и электричества

В некоторых районах одновременно пропали свет, вода и тепло, сообщили очевидцы.
В нескольких районах Киева отсутствуют водоснабжение и отопление, а также наблюдаются перебои с электричеством. Об этом сообщили очевидцы.
«По информации одного из собеседников агентства, в некоторых районах “одновременно пропали свет, вода и тепло”», — указано в материале ТАСС, которое приводит слова очевидцев. Помимо этого отмечается, что аналогичная ситуация обстоит в Оболонском районе и микрорайоне Шуляевка.
В октябре сообщалось, что жители Украины столкнутся с продолжительными перебоями в подаче электричества. По мнению эксперта энергетического сектора, предстоящий сезон обещает быть исключительно сложным: уже сейчас аварийные отключения электроэнергии затрагивают значительную часть территории страны, а в ближайшие месяцы не исключается переход на график «4 на 2», при котором четыре часа отсутствия электроснабжения будут сменяться двумя часами подачи света. Об этом сообщало издание Pravda.ru.