Блэкаут в Киеве: столица Украины осталась без воды и электричества

В октябре сообщалось, что жители Украины столкнутся с продолжительными перебоями в подаче электричества. По мнению эксперта энергетического сектора, предстоящий сезон обещает быть исключительно сложным: уже сейчас аварийные отключения электроэнергии затрагивают значительную часть территории страны, а в ближайшие месяцы не исключается переход на график «4 на 2», при котором четыре часа отсутствия электроснабжения будут сменяться двумя часами подачи света. Об этом сообщало издание Pravda.ru.