В Токио из зоопарка сбежал евразийский волк

Известно, что на момент открытия в 09:30 (03:30 мск) волк находился на месте. Обстоятельства побега расследуются. Приём посетителей был приостановлен, а находившихся внутри людей эвакуировали в здания и другие безопасные места. Информации о пострадавших нет.
Позже волк был обнаружен в заросшей кустарником зоне внутри парка. Сотрудники зоопарка пытаются его поймать.
Ранее у московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити» изъяли маленькую львицу с тяжёлыми травмами. Животное, состояние которого вызывает серьёзные опасения, передали специалистам парка львов. По предварительным данным, у хищника обнаружены серьёзные проблемы с позвоночником, хвостом и лапами, причиняющие сильную боль. В парке отметили, что кости львицы «почти полностью прозрачны» и прогнозы по её здоровью остаются осторожными.
