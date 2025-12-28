Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Токио из зоопарка сбежал евразийский волк

В Токио из вольера зоопарка «Метрополитен Тама» в районе Хино сбежал евразийский волк. Инцидент произошёл утром 28 декабря, вскоре после открытия зоопарка. Сотрудники заметили отсутствие животного и начали поиски. Об этом сообщает Nippon TV News NNN.

Источник: Life.ru

Известно, что на момент открытия в 09:30 (03:30 мск) волк находился на месте. Обстоятельства побега расследуются. Приём посетителей был приостановлен, а находившихся внутри людей эвакуировали в здания и другие безопасные места. Информации о пострадавших нет.

Позже волк был обнаружен в заросшей кустарником зоне внутри парка. Сотрудники зоопарка пытаются его поймать.

Ранее у московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити» изъяли маленькую львицу с тяжёлыми травмами. Животное, состояние которого вызывает серьёзные опасения, передали специалистам парка львов. По предварительным данным, у хищника обнаружены серьёзные проблемы с позвоночником, хвостом и лапами, причиняющие сильную боль. В парке отметили, что кости львицы «почти полностью прозрачны» и прогнозы по её здоровью остаются осторожными.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.