В Токио из зоопарка сбежал евразийский волк

Ранее у московского блогера из апартаментов в «Москва-Сити» изъяли маленькую львицу с тяжёлыми травмами. Животное, состояние которого вызывает серьёзные опасения, передали специалистам парка львов. По предварительным данным, у хищника обнаружены серьёзные проблемы с позвоночником, хвостом и лапами, причиняющие сильную боль. В парке отметили, что кости львицы «почти полностью прозрачны» и прогнозы по её здоровью остаются осторожными.