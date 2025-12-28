Тысячи граждан Южной Осетии сражаются на фронте СВО

Как отмечается в сообщении, в сентябре министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 добровольцев из республики. Кроме того, в октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с Джиоевым поблагодарил руководство Южной Осетии за позицию в отношении СВО и отметил помощь, которую республика оказывает участникам операции и жителям затронутых конфликтом территорий. Лавров также указал, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарной помощи.