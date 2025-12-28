Тысячи граждан Южной Осетии сражаются на фронте СВО

Количество осетин, сражающихся на фронте СВО, ощутимо для небольшого населения государства.
Около двух тысяч граждан республики принимают участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев.
«Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек», — сказал Ахсар Джиоев, его слова передает РИА Новости. Министр добавил, что участие граждан республики является знаком уважения и признательности к России за поддержку. Он выразил уверенность в победе России.
Как отмечается в сообщении, в сентябре министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 добровольцев из республики. Кроме того, в октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с Джиоевым поблагодарил руководство Южной Осетии за позицию в отношении СВО и отметил помощь, которую республика оказывает участникам операции и жителям затронутых конфликтом территорий. Лавров также указал, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев уделяет личное внимание вопросам гуманитарной помощи.