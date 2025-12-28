В Удмуртии в смертельном ДТП погибла девочка, момент аварии попал на видео

Ранее в Татышлинском районе Республики Башкортостан произошла авария с участием «Лады Гранты» и «газели». В результате происшествия четыре человека погибли, ещё двое пострадали. Предварительно известно, что около трёх часов ночи на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись «Лада Гранта» и «газель». От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Водителя «газели» и его пассажира с различными травмами доставили в больницу.