В Удмуртии в смертельном ДТП погибла девочка, момент аварии попал на видео

В Удмуртии один ребёнок погиб и трое пострадали при столкновении с грузовиком. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Удмуртии.
«В результате ДТП пассажир автомобиля “Лада Ларгус” — 11-летняя девочка — получила смертельную травму. Водитель автомобиля “Лада Ларгус” и три её несовершеннолетних пассажира — два мальчика 8 и 9 лет и девочка 10 лет — с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулём легкового автомобиля не справилась с управлением на 8-м километре автодороги Можга-Вавож, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком «Scania» под управлением 43-летнего мужчины. Водитель и пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей. Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП и уточняет степень ответственности участников.
Ранее в Татышлинском районе Республики Башкортостан произошла авария с участием «Лады Гранты» и «газели». В результате происшествия четыре человека погибли, ещё двое пострадали. Предварительно известно, что около трёх часов ночи на 88 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда столкнулись «Лада Гранта» и «газель». От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Водителя «газели» и его пассажира с различными травмами доставили в больницу.
