Екатеринбурженка не смогла вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Екатеринбургский суд отказался встать на сторону женщины, которая продала автомобиль по заниженной цене под влиянием мошенников и потребовала признать сделку недействительной. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

Еще летом злоумышленники притворились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов и выманили у жертвы четырехзначный код из СМС. Затем с женщиной общались якобы сотрудники Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности.

Они предупредили женщину, что той нужно продать автомобиль, иначе ей придется выплатить кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Позже она нашла покупателя транспорта, а после сделки передала 750 тысяч рублей неизвестному лицу, которое обещало аннулировать сделку.

Потом она осознала, что ее обманули, и сначала обратилась в полицию, а следом — в суд с требованием признать договор недействительным. Екатеринбурженка отметила, что сделка была совершена на очень невыгодных условиях для нее, а цена, указанная в договоре, значительно отличалась от рыночной стоимости автомобиля.

— Покупатель просил оставить сделку в силе, он также представил доказательства, что истица добровольно и собственноручно подписала договор. Суд пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. Отдельно он подчеркнул, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является, — передает РИА Новости.

