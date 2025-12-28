Екатеринбурженка не смогла вернуть автомобиль по «схеме Долиной»

Екатеринбургский суд отказался встать на сторону женщины, которая продала автомобиль по заниженной цене под влиянием мошенников и потребовала признать сделку недействительной. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.
Еще летом злоумышленники притворились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов и выманили у жертвы четырехзначный код из СМС. Затем с женщиной общались якобы сотрудники Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности.
Они предупредили женщину, что той нужно продать автомобиль, иначе ей придется выплатить кредит в размере 1,5 миллиона рублей. Позже она нашла покупателя транспорта, а после сделки передала 750 тысяч рублей неизвестному лицу, которое обещало аннулировать сделку.
Потом она осознала, что ее обманули, и сначала обратилась в полицию, а следом — в суд с требованием признать договор недействительным. Екатеринбурженка отметила, что сделка была совершена на очень невыгодных условиях для нее, а цена, указанная в договоре, значительно отличалась от рыночной стоимости автомобиля.
— Покупатель просил оставить сделку в силе, он также представил доказательства, что истица добровольно и собственноручно подписала договор. Суд пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. Отдельно он подчеркнул, что довод о заниженной цене основанием для признания договора купли-продажи недействительным не является, — передает РИА Новости.
