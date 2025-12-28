Массовые задержки и отмены рейсов 28 декабря: что происходит в аэропортах страны

По вылетам в Домодедово за сутки задержано 16 рейсов. В числе направлений, где зафиксированы отклонения от расписания, — Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Бишкек, Владикавказ, Сочи, а также международные рейсы в Анталью и Дубай. Это лишь часть маршрутов: задержки отмечаются по многим направлениям, как внутри страны, так и за рубеж. При этом отмен вылетов в Домодедово на текущие сутки не зафиксировано.