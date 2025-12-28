Массовые задержки и отмены рейсов 28 декабря: что происходит в аэропортах страны

Временные ограничения на использование воздушного пространства были введены вчера вечером, 27 декабря.
Утром 28 декабря пассажиры российских аэропортов столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов. Ранее в столичных авиаузлах вводились ограничения на использование воздушного пространства, из-за чего сотни вылетов и прилетов отменили или сдвинули по времени. URA.RU публикует актуальную сводку по ситуации в крупнейших аэропортах России по состоянию на 8:30 утра 28 декабря.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 28 декабря 2025.
В московском аэропорту Шереметьево утром 28 декабря сохраняется сложная ситуация с авиасообщением. По данным онлайн-табло, пассажиры сталкиваются с массовыми задержками и отменами рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям.
По вылетам зафиксирован настоящий авиационный сбой: всего отменено 25 рейсов, еще 59 отправляются с задержками. Часть рейсов не смогла вылететь еще с прошлых суток и перешла на утро 28 декабря. В числе наиболее проблемных направлений — Калининград, Екатеринбург, Мурманск, Челябинск, Минск, Волгоград, Ставрополь и Нижнекамск: эти рейсы были полностью отменены.
Ряд направлений отправляется с многочасовыми задержками. Так, рейс в Магадан был перенесен почти на 12 часов и вылетит утром 28 декабря. С задержками также отправляются самолеты в Пермь, Ульяновск, Чебоксары, Астрахань, Казань, Саратов, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Барнаул, Оренбург, другие города. Нарушено расписание и по зарубежным направлениям — задержки зафиксированы на рейсах в Шарм-эль-Шейх и другие курортные города.
Ситуация с прилетами выглядит еще более напряженной. По данным на утро 28 декабря, задерживаются 231 рейс — речь идет практически обо всех направлениях, как внутренних, так и международных. В аэропорту сохраняется эффект «накопления»: многие борта не смогли прибыть накануне и переходят с задержками уже со вторых суток подряд. Кроме того, отменены 32 рейса на прилет.
Фактически Шереметьево работает в условиях масштабного авиационного коллапса: расписание нестабильно, изменения происходят в режиме реального времени, пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов у авиакомпаний и закладывать дополнительное время на ожидание.
В московском аэропорту Внуково утром 28 декабря также сохраняется напряженная ситуация с авиасообщением. Сбой в расписании затронул как внутренние, так и международные рейсы: фиксируются массовые отмены и задержки, в том числе переходящие с прошлых суток.
По вылетам во Внуково отменено 22 рейса. В числе направлений, откуда самолеты не вылетят, — Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Грозный и Самарканд. Также отмены затронули международные рейсы в Стамбул, Тбилиси, на Мальдивы — в Мале и другие направления. Таким образом, под ударом оказались и региональные маршруты, и зарубежные направления.
Кроме того, еще 33 рейса отправляются с задержками. Нарушено расписание рейсов в Стамбул, Дубай, Анталью, Абу-Даби, Ульяновск и Байконур. Задержки фиксируются и на популярном направлении Санкт-Петербург и других. Часть рейсов не смогла вылететь накануне и была перенесена на 28 декабря.
Сложная обстановка сохраняется и по прилетам. Всего задержано 112 рейсов — речь идет как о самолетах, которые должны прибыть сегодня, так и о бортах, перешедших с предыдущих суток. Среди направлений — Анталья, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Анкара, Ереван, Екатеринбург, Махачкала, Сургут, Новосибирск, Саратов, Санкт-Петербург, другие. Фактически задержки затронули почти все основные внутренние и международные маршруты.
Помимо этого, во Внуково отменены 18 рейсов на прилет. В числе отмененных направлений — Санкт-Петербург, Ульяновск, Якутск, Грозный, Тбилиси, Самара и несколько рейсов из Стамбула.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 28 декабря 2025.
В московском аэропорту Домодедово 28 декабря также фиксируются сбои в расписании рейсов. Нарушения касаются как вылетов, так и прилетов, при этом задержки затронули практически все направления — ниже приведена лишь часть маршрутов, по которым уже подтверждены изменения.
По вылетам в Домодедово за сутки задержано 16 рейсов. В числе направлений, где зафиксированы отклонения от расписания, — Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Бишкек, Владикавказ, Сочи, а также международные рейсы в Анталью и Дубай. Это лишь часть маршрутов: задержки отмечаются по многим направлениям, как внутри страны, так и за рубеж. При этом отмен вылетов в Домодедово на текущие сутки не зафиксировано.
Гораздо более напряженная ситуация складывается по прилетам. Всего отменено два рейса — из Хургады и Калининграда. Кроме того, задержано около 50 рейсов. Сбои затронули сразу множество направлений, и список не ограничивается отдельными городами — задержки фиксируются практически по всей маршрутной сети аэропорта.
Часть рейсов переносится с прошлых суток, что дополнительно осложняет работу терминалов и увеличивает нагрузку на расписание.
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково 28 декабря 2025.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 28 декабря продолжаются масштабные сбои в расписании рейсов. Задержки и отмены фиксируются как по вылетам, так и по прилетам, при этом нарушения затронули практически все популярные направления — ниже приведена лишь часть маршрутов.
По вылетам в Пулково за сутки задержано 16 рейсов. Среди направлений, где уже подтверждены отклонения от расписания, — Хургада, Москва, Саратов, Курск, Казань, Ереван, Самара, Дубай и другие города. Перечень не является исчерпывающим: задержки фиксируются по широкому кругу маршрутов, включая как внутренние, так и международные. Кроме того, в Пулково отменено пять рейсов на вылет. Все отмены касаются рейсов в Москву, а также Стамбула.
Сложная ситуация сохраняется и по прилетам. Всего за сутки было или будет задержано 71 рейс. Речь идет практически обо всех наиболее востребованных направлениях — как внутри страны, так и за рубежом. Также отменено семь рейсов на прилет, в их числе рейсы из Москвы (несколько рейсов) и Стамбула.
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 28 декабря 2025.
В аэропорту Сочи 28 декабря зафиксированы задержки и отмены рейсов как на вылет, так и на прилет. Нарушения расписания затронули сразу несколько популярных направлений, при этом приведенный перечень маршрутов является лишь частью — сбои фиксируются по более широкому кругу рейсов. По вылетам за сутки в аэропорту Сочи отменено два рейса. Оба отмененных вылета выполнялись в Москву.
Кроме того, задержано 14 рейсов на вылет. Среди направлений, где подтверждены отклонения от графика, — Екатеринбург, Красноярск, Москва, Новосибирск (несколько рейсов), Челябинск и другие города. Задержки затрагивают как столичные, так и региональные маршруты.
По прилетам ситуация также остается напряженной. Всего за сутки зафиксировано 25 задержек прилетов. В их числе рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Дубая, Екатеринбурга и других наиболее востребованных направлений. Также отменен один рейс на прилет — из Москвы.
Часть задержек носит переходящий характер с предыдущих суток, пассажирам рекомендуют внимательно следить за статусом рейсов и учитывать возможные изменения времени вылета и прилета.
Атака беспилотников 28 декабря 2025.
В ночь на 28 декабря дежурные силы ПВО зафиксировали активность украинских беспилотных летательных аппаратов и уничтожили в целом 25 таких аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны. Из них 12 были сбиты над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской областями, и по два — над Волгоградской и Ростовской областями.