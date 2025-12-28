Ричмонд
Телефон и серебряный перстень исчезли во время отдыха в Хабаровском крае

25-летний мужчина признал кражу и возместил ущерб.

Источник: Комсомольская правда

В октябре текущего года в полицию обратился 41-летний житель Хабаровского края. Он рассказал, что во время застолья с друзьями снял с пальца серебряный перстень и положил его на стол рядом с телефоном. После того как компания легла спать, мужчина обнаружил, что и телефон, и перстень пропали. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб.

«Расследование по делу завершено. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения. Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы по статье “Кража”, — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.