Телефон и серебряный перстень исчезли во время отдыха в Хабаровском крае

В октябре текущего года в полицию обратился 41-летний житель Хабаровского края. Он рассказал, что во время застолья с друзьями снял с пальца серебряный перстень и положил его на стол рядом с телефоном. После того как компания легла спать, мужчина обнаружил, что и телефон, и перстень пропали. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил ущерб.
«Расследование по делу завершено. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения. Подсудимому грозит до пяти лет лишения свободы по статье “Кража”, — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.