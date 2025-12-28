Телефон и серебряный перстень исчезли во время отдыха в Хабаровском крае

В октябре текущего года в полицию обратился 41-летний житель Хабаровского края. Он рассказал, что во время застолья с друзьями снял с пальца серебряный перстень и положил его на стол рядом с телефоном. После того как компания легла спать, мужчина обнаружил, что и телефон, и перстень пропали. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".