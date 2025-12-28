В Рио-де-Жанейро произошло смертельное крушение самолета в море

Рядом с пляжем с отдыхающими в бразильском Рио-де-Жанейро произошло смертельное крушение самолета в море, сообщили местные власти.
По их уточняющим данным, воздушное судно несло рекламный баннер. Погибшим является пилот.
Причины произошедшего устанавливаются.
В сети появились видео с моментом крушения, на которых видно, как самолет в вертикальном положении, носом вниз, падает в воду недалеко от берега, где находится много отдыхающих.
