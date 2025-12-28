Ричмонд
В Рио-де-Жанейро произошло смертельное крушение самолета в море

В бразильском Рио-де-Жанейро самолет упал в море рядом с пляжем с отдыхающими.

Источник: Аргументы и факты

Рядом с пляжем с отдыхающими в бразильском Рио-де-Жанейро произошло смертельное крушение самолета в море, сообщили местные власти.

По их уточняющим данным, воздушное судно несло рекламный баннер. Погибшим является пилот.

Причины произошедшего устанавливаются.

В сети появились видео с моментом крушения, на которых видно, как самолет в вертикальном положении, носом вниз, падает в воду недалеко от берега, где находится много отдыхающих.

Ранее сообщалось, что на горе Килиманджаро в Танзании потерпел крушение вертолет с участниками спасательной миссии. Погибли пять человек.