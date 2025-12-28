Жительница Екатеринбурга пыталась оспорить сделку по схеме Долиной: что постановил суд

Суд, изучив видеозаписи, аудиозаписи телефонных разговоров, переписку и другие материалы, пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. В решении подчеркивается, что довод о заниженной цене сам по себе не является основанием для признания договора недействительным. Иск был оставлен без удовлетворения. В середине декабря Свердловский областной суд признал это решение законным, оставив его в силе.