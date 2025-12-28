Жительница Екатеринбурга пыталась оспорить сделку по схеме Долиной: что постановил суд

Кировский районный суд Екатеринбурга отказал местной жительнице, которая пыталась признать недействительной сделку по продаже своего автомобиля. Женщина пыталась оспорить сделку по схеме Ларисы Долиной, утверждая, что действовала под давлением мошенников. Но суд не нашел оснований для отмены договора, пишет РИА Новости.
Как следует из судебных документов, неприятная история началась летом. Сначала злоумышленники, представившись сотрудниками фирмы по обслуживанию домофонов, выманили у потерпевшей четырехзначный код из СМС. Затем с ней связались якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ. Аферисты заявили женщине, что ей необходимо срочно продать автомобиль, иначе ей придется выплачивать несуществующий кредит в полтора миллиона рублей.
Поддавшись давлению, женщина продала машину. Полученные 750 тысяч рублей она передала неизвестному лицу, которое пообещало, что после этого сделка будет признана недействительной. Осознав обман, она обратилась в полицию, а затем подала иск к покупателю с требованием отменить договор купли-продажи.
В суде истица настаивала, что покупатель, профессионально занимающийся перепродажей автомобилей, понимал, что она совершает «неосознанные действия» и фактически помогал мошенникам извлечь прибыль. Она утверждала, что сделка была совершена под влиянием обмана на крайне невыгодных условиях, а цена в договоре не соответствовала рыночной.
Покупатель, в свою очередь, просил оставить сделку в силе, представив доказательства, что договор был подписан женщиной добровольно и собственноручно.
Суд, изучив видеозаписи, аудиозаписи телефонных разговоров, переписку и другие материалы, пришел к выводу, что сделка была совершена добровольно. В решении подчеркивается, что довод о заниженной цене сам по себе не является основанием для признания договора недействительным. Иск был оставлен без удовлетворения. В середине декабря Свердловский областной суд признал это решение законным, оставив его в силе.
Как известно, недавно история с квартирой Долиной подошла к концу. Победу в деле одержала Полина Лурье, которая несколько месяцев назад купила жилье. Суд постановил, что отмены сделки быть не может, поэтому артистка должна выехать из квартиры.