У пляжа в Рио-де-Жанейро рухнул самолет

Около пляжа в Рио-де-Жанейро упал рекламный самолет, погиб пилот.
Рекламный самолет, который разворачивал в воздухе баннер, рухнул у оживленного пляжа в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом пишет американское издание The Associated Press.
«В субботу днем у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер, упал в море», — пишет The Associated Press со ссылкой на местных властей. Отмечается, что пилот — Луис Рикардо — не выжил, его тело достали из воды спустя два часа после крушения и отправили на судмедэкспертизу. Это был первый полет Рикардо с буксировкой баннера.
На месте падения работали пожарные на гидроциклах, надувных лодках, водолазы и поддержка с воздуха. Сейчас спасатели с помощью гидролокационного оборудования ищут возможных жертв и обломки. ВВС Бразилии начали расследование причин крушения самолета — он принадлежал рекламной компании.