Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пляжа в Рио-де-Жанейро рухнул самолет

Рекламный самолет, который разворачивал в воздухе баннер, рухнул у оживленного пляжа в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом пишет американское издание The Associated Press.

Около пляжа в Рио-де-Жанейро упал рекламный самолет, погиб пилот.

Рекламный самолет, который разворачивал в воздухе баннер, рухнул у оживленного пляжа в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом пишет американское издание The Associated Press.

«В субботу днем ​​у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер, упал в море», — пишет The Associated Press со ссылкой на местных властей. Отмечается, что пилот — Луис Рикардо — не выжил, его тело достали из воды спустя два часа после крушения и отправили на судмедэкспертизу. Это был первый полет Рикардо с буксировкой баннера.

На месте падения работали пожарные на гидроциклах, надувных лодках, водолазы и поддержка с воздуха. Сейчас спасатели с помощью гидролокационного оборудования ищут возможных жертв и обломки. ВВС Бразилии начали расследование причин крушения самолета — он принадлежал рекламной компании.