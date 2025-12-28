У пляжа в Рио-де-Жанейро рухнул самолет

«В субботу днем ​​у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер, упал в море», — пишет The Associated Press со ссылкой на местных властей. Отмечается, что пилот — Луис Рикардо — не выжил, его тело достали из воды спустя два часа после крушения и отправили на судмедэкспертизу. Это был первый полет Рикардо с буксировкой баннера.