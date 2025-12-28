Ричмонд
Украина направила на Россию десятки БПЛА за ночь: карта атак 28 декабря

Беспилотники ВСУ вновь совершили ночную атаку на российские регионы. Так, средства ПВО перехватили почти 30 беспилотников ВСУ. Наибольшее число дронов было уничтожено над территориями Самарской, Белгородской, Курской и Саратовской областями. Карта атак дронов на 28 декабря — в материале URA.RU.

Над Самарской областью было сбито 12 БПЛА, указано в сообщении ведомства.

Условные обозначения.

Сколько беспилотников было сбито на 28 декабря.

В ночь на 28 декабря было перехвачено 28 украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале оборонного ведомства.

Самарская область.

Над территорией Самарской области было сбито наибольшее число БПЛА. Согласно сводке Минобороны РФ, были уничтожены 12 украинских беспилотников.

Белгородская область.

В небе над Белгородской областью были перехвачены три украинских беспилотника. Это следует из сообщения оборонного ведомства.

Курская область.

В Курской области было уничтожено столько же беспилотников ВСУ, сколько и над Белгородской. Средства ПВО перехватили три украинских БПЛА.

Саратовская область.

Над Саратовской областью было уничтожено три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Волгоградская и Ростовская область.

Над территорией Волгоградской области перехвачено два беспилотника ВСУ. Такое же количество было уничтожено в небе над Ростовской областью. Это следует из сообщения оборонного ведомства.

Помимо этого, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале отметил, что беспилотники были перехвачены над Кашарским, Боковским, Чертковским и Шолоховском районах. Пострадавших в результате нападения нет.

Воронежская область.

Тем временем в Воронежской области в ночь на 28 декабря объявлялась опасность атаки БПЛА. О введении режима сообщил глава региона Александр Гусев в 21:18 по московскому времени.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — указано в сообщении губернатора в telegram-канале. Режим был отменен в 05:35 по московскому времени.

Вечер перед 28 декабря.

Вечером 27 декабря, с 20:00 по 23:00 по московскому времени было уничтожено 43 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в telegram-канале. БПЛА были сбиты над территориями:

Ростовской области — 15 БПЛА;Волгоградской области — шесть БПЛА;Курской области — шесть БПЛА;Республики Крым — четыре БПЛА;Липецкой области — четыре БПЛА;Белгородской области — три БПЛА;Владимирской области — один БПЛА;Калужской области — один БПЛА;Московского региона — один БПЛА;Азовского моря — два БПЛА.

