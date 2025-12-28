Украина направила на Россию десятки БПЛА за ночь: карта атак 28 декабря

Над Самарской областью было сбито 12 БПЛА, указано в сообщении ведомства.
Беспилотники ВСУ вновь совершили ночную атаку на российские регионы. Так, средства ПВО перехватили почти 30 беспилотников ВСУ. Наибольшее число дронов было уничтожено над территориями Самарской, Белгородской, Курской и Саратовской областями. Карта атак дронов на 28 декабря — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сколько беспилотников было сбито на 28 декабря.
В ночь на 28 декабря было перехвачено 28 украинских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале оборонного ведомства.
Самарская область.
Над территорией Самарской области было сбито наибольшее число БПЛА. Согласно сводке Минобороны РФ, были уничтожены 12 украинских беспилотников.
Белгородская область.
В небе над Белгородской областью были перехвачены три украинских беспилотника. Это следует из сообщения оборонного ведомства.
Курская область.
В Курской области было уничтожено столько же беспилотников ВСУ, сколько и над Белгородской. Средства ПВО перехватили три украинских БПЛА.
Саратовская область.
Над Саратовской областью было уничтожено три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Волгоградская и Ростовская область.
Над территорией Волгоградской области перехвачено два беспилотника ВСУ. Такое же количество было уничтожено в небе над Ростовской областью. Это следует из сообщения оборонного ведомства.
Помимо этого, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале отметил, что беспилотники были перехвачены над Кашарским, Боковским, Чертковским и Шолоховском районах. Пострадавших в результате нападения нет.
Воронежская область.
Тем временем в Воронежской области в ночь на 28 декабря объявлялась опасность атаки БПЛА. О введении режима сообщил глава региона Александр Гусев в 21:18 по московскому времени.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — указано в сообщении губернатора в telegram-канале. Режим был отменен в 05:35 по московскому времени.
Вечер перед 28 декабря.
Вечером 27 декабря, с 20:00 по 23:00 по московскому времени было уничтожено 43 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в telegram-канале. БПЛА были сбиты над территориями:
Ростовской области — 15 БПЛА;Волгоградской области — шесть БПЛА;Курской области — шесть БПЛА;Республики Крым — четыре БПЛА;Липецкой области — четыре БПЛА;Белгородской области — три БПЛА;Владимирской области — один БПЛА;Калужской области — один БПЛА;Московского региона — один БПЛА;Азовского моря — два БПЛА.