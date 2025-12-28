Пропавшую девочку-подростка разыскивают в Иркутске

IrkutskMedia, 28 декабря. В Иркутске полицейские устанавливают местонахождение Марии Афанасьевой. В дежурную часть отдела полиции № 9 МУ МВД России «Иркутское» с заявлением о розыске обратилась родственница подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Женщина рассказала полицейским, что Мария ушла из дома, расположенного в Октябрьском округе областного центра, днём 25 декабря, и с тех пор местоположение девочки неизвестно. Ранее Мария Афанасьева уже уходила из дома.
Разыскиваемая девочка была одета в куртку черного цвета, обувь и джинсы светлого цвета. Пропавшая плотного телосложения, ростом около 160. У девочки темные волосы ниже плеч.
Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемой, оперативники просят связаться по телефонам: +7 (901)666−45−26, +7 (3952)-35−01−01. Волонтеры: +7 (993)-944−28−04.