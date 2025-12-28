Более 270 рейсов задержали в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево

Порядка 270 рейсов задержали в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево во время действия ограничений в воздушном пространстве, еще 42 были отменены.
Прием и выпуск самолетов в первой авиагавани перестал осуществляться с 15:59 по московскому времени. Во второй ограничения начали действовать с 17:06.
Аэропорты оказывали пассажирам услуги согласно федеральным авиационным правилам. Ситуация в терминалах на протяжении действия ограничений была спокойной, передает РИА Новости.
19 декабря в Международном аэропорту Дубая также задержали и отменили 214 рейсов в связи с потопом, вызванным ливнями с грозами.
11 декабря аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений. Пассажирам задержанных рейсов в Домодедове начали выдавать горячее питание и напитки.
В тот же день самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в столице из-за закрытого воздушного пространства и приземлился на запасном аэродроме в Санкт-Петербурге.