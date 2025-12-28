В аэропорту финской Лапландии два самолёта из-за шторма съехали с полосы в сугроб

Согласно публикации, сначала пассажирский лайнер из Швейцарии, прибывший из Женевы, из-за мощных порывов бокового ветра съехал с покрытия на заснеженную обочину. Вслед за ним аналогичная ситуация произошла с небольшим частным самолётом. На борту пассажирского рейса находилось около 150 человек, в малом воздушном судне — менее десяти.
Столкновения между самолётами удалось избежать, пострадавших среди пассажиров и экипажей нет. К месту инцидента выехали десять аварийно-спасательных автомобилей.
ЧП произошло на фоне продолжающегося в Финляндии шторма «Ханнес». Стихия оставила без электроснабжения примерно 30 тысяч людей.
Ранее сообщалось, что сильные дожди нарушили планы туристов, приехавших в Дубай за солнечной погодой. Непогода принесла с собой ветер, который повредил пляжное оборудование. Власти Дубая рекомендовали оставаться дома, а на улицах города наблюдаются подтопления, затрудняющие передвижение. Общественный транспорт и авиасообщение также пострадали: такси недоступны, а аэропорты отменяют рейсы.
