Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту финской Лапландии два самолёта из-за шторма съехали с полосы в сугроб

В аэропорту Киттиля в финской Лапландии два самолёта из-за сильного ветра сошли с рулёжной дорожки и застряли в снегу. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Согласно публикации, сначала пассажирский лайнер из Швейцарии, прибывший из Женевы, из-за мощных порывов бокового ветра съехал с покрытия на заснеженную обочину. Вслед за ним аналогичная ситуация произошла с небольшим частным самолётом. На борту пассажирского рейса находилось около 150 человек, в малом воздушном судне — менее десяти.

Столкновения между самолётами удалось избежать, пострадавших среди пассажиров и экипажей нет. К месту инцидента выехали десять аварийно-спасательных автомобилей.

ЧП произошло на фоне продолжающегося в Финляндии шторма «Ханнес». Стихия оставила без электроснабжения примерно 30 тысяч людей.

Ранее сообщалось, что сильные дожди нарушили планы туристов, приехавших в Дубай за солнечной погодой. Непогода принесла с собой ветер, который повредил пляжное оборудование. Власти Дубая рекомендовали оставаться дома, а на улицах города наблюдаются подтопления, затрудняющие передвижение. Общественный транспорт и авиасообщение также пострадали: такси недоступны, а аэропорты отменяют рейсы.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.