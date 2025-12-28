На Украине Зеленского заподозрили в больших уступках России, чем он признается публично

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично», — говорится в посте «Страна.ua». В материале отмечается, что такие выводы появились после недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Издание пишет, что озвученный ранее Зеленским план из 20 пунктов не был согласован с Вашингтоном.