На Украине Зеленского заподозрили в больших уступках России, чем он признается публично

Издание «Страна.ua» сообщило о готовности Зеленского пойти на серьезные уступки.
Президент Украины Владимир Зеленский может быть готов на более серьезные уступки для мирного соглашения, чем он озвучивает публично. Об этом сообщил telegram-канал украинского издания.
«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично», — говорится в посте «Страна.ua». В материале отмечается, что такие выводы появились после недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Издание пишет, что озвученный ранее Зеленским план из 20 пунктов не был согласован с Вашингтоном.
При этом журналисты подчеркивают, что подтверждений этой версии на данный момент нет. Ситуация может проясниться после переговоров Зеленского и Трампа, запланированных на сегодня.
Ранее по данным портала Axios, президент Украины заявил, что США предложили разработать соглашение по урегулированию на 15 лет с возможностью продления, пишет «Царьград». При этом Зеленский выразил желание достичь более длительной договоренности и намерен обсудить этот вопрос с Дональдом Трампом. Переговоры по данному плану продолжаются с участием российских и американских представителей, включая встречи в Анкоридже и Майами.