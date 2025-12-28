Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате аварии в Татышлинском районе Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

Он уточнил, что ДТП произошло ночью на 88-м км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. Именно там столкнулись Lada Granta и Газель.

«От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (трое мужчин и одна женщина) погибли на месте происшествия», — заявил он.

По его словам, водитель Газели и его пассажир были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком под Брянском погибли два человека.