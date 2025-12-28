Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
Он уточнил, что ДТП произошло ночью на 88-м км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. Именно там столкнулись Lada Granta и Газель.
«От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (трое мужчин и одна женщина) погибли на месте происшествия», — заявил он.
По его словам, водитель Газели и его пассажир были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком под Брянском погибли два человека.