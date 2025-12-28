В Краснодарском крае за сутки произошел 21 пожар

На Кубани за последние сутки зафиксирован 21 пожар. Также сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации 14 ДТП, в котором помогли двум людям.
«На водных объектах зарегистрировано 1 происшествие», — сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
В этот же период времени в регионе не было лесных пожаров. А вот за нарушение правил пожарной безопасности на открытой местности оштрафовано 2 человека.
В горах Краснодарского края сошло 19 лавин. Туристические группы не регистрировались на маршрутах.