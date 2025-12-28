В Киеве зафиксированы отключения света, воды и отопления в нескольких районах

Перебои с подачей ресурсов также зафиксированы на Троещине, которая относится к Деснянскому району столицы. Жители отмечают, что отключения происходят одновременно, создавая сложности в повседневной жизни.
Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением в Киеве стали следствием масштабной атаки на объекты энергетической системы города. Удары по инфраструктуре были нанесены с применением беспилотников и ракет. Среди поражённых объектов оказались Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.