В Киеве зафиксированы отключения света, воды и отопления в нескольких районах

Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением в Киеве стали следствием масштабной атаки на объекты энергетической системы города. Удары по инфраструктуре были нанесены с применением беспилотников и ракет. Среди поражённых объектов оказались Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.