В Киеве зафиксированы отключения света, воды и отопления в нескольких районах

В ряде районов Киева жители столкнулись с перебоями в электроснабжении, а также отсутствием воды и отопления. Об этом сообщают очевидцы.

Источник: Life.ru

Перебои с подачей ресурсов также зафиксированы на Троещине, которая относится к Деснянскому району столицы. Жители отмечают, что отключения происходят одновременно, создавая сложности в повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что перебои с электроснабжением в Киеве стали следствием масштабной атаки на объекты энергетической системы города. Удары по инфраструктуре были нанесены с применением беспилотников и ракет. Среди поражённых объектов оказались Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.