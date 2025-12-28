Как в Ростове ловили маньяка-коммивояжёра

В 2005 году Ростовскую область охватил страх. В пригородах и отдалённых районах один за другим находили мёртвыми пожилых людей. Дома нетронуты, замки целы. Следов взлома тоже нет. Жертвы сами впустили убийцу, приняв его за обычного гостя. А он пришёл не с добром.
Кто же творил своё чёрное дело, удалось выяснить только семь лет спустя. Подробности вспоминает rostov.aif.ru.
Серия убийств по одному сценарию
С сентября по ноябрь 2005 года в Аксае, Батайске, Зимовниках, Цимлянске и Морозовске были убиты 12 человек — в основном одинокие пенсионеры, жившие в частном секторе. Все преступления были совершены по единому шаблону: преступник представлялся торговым агентом, предлагал купить электрочайники, массажёры, утюги. Втирался в доверие: вежливый, улыбчивый. А через несколько дней возвращался «проверить, как работает техника» — и наносил удар.
Орудиями убийств становилось всё, что попадалось под руку: скалка, табурет, нож, топор. Иногда — просто кулаки. После расправы злоумышленник забирал мобильные телефоны, накопления, украшения — всё, что мог унести.
Следов почти не осталось
Следователи тогда не могли понять: кто этот призрак, оставляющий за собой трупы, но не следы? В Зимовниках на месте одного из убийств эксперты обнаружили едва различимый отпечаток пальца — но в базах совпадений не было. Дело зашло в тупик.
Вдруг убийства прекратились. Полиция предполагала: маньяк либо уехал, либо погиб. Никто не знал, что его уже поймали — но по другому делу и в другой области.
Семь лет спустя эксперты, пересматривая «висяки», решили повторно проверить тот самый отпечаток — с помощью новейшего оборудования. Есть совпадение! Отпечаток принадлежал Денису Калинину, уроженцу Пскова, отбывавшему срок за разбой в колонии на северо-западе страны. Следователи срочно отправились в Псков.
«Коммивояжёр со скалкой»
Калинин, 1980 года рождения, оказался типичным «социальным паразитом»: без профессии, без постоянного дохода, с пристрастием к азартным играм, алкоголю и наркотикам. Чтобы сводить концы с концами, занимался мелкими кражами. А потом перешёл к убийствам.
Первую жертву — 93-летнюю бабушку — он убил в Пскове. Затем, чтобы «замести следы», сбежал на юг и устроился разъездным торговым представителем в Ростове. Отсюда и прозвище — «маньяк-коммивояжёр».
Его метод был циничен: продаёт, к примеру чайник, возвращается через неделю под предлогом возврата забытых документов. А дальше — скалка по голове.
Одну из жертв он убил за отказ покупать товар. Другую — за 3,5 тысячи рублей. В Морозовске расправился сразу с двумя: пенсионеркой и её 46-летним квартирантом. На допросах Калинин не скрывал своего омерзения к пожилым:
«Меня раздражает старичьё. Шамкают, патлы седые. Жить надо до 45, максимум до 50 — а потом зачем? Надо уступать лыжню молодым».
Признавшись в убийствах 12 человек в Ростовской области и 2 — в Псковской, он заключил досудебное соглашение. В марте 2014 года Ростовский областной суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.
По расчётам, Денис Калинин выйдет на свободу в 2032 году. Ему будет 52 года.