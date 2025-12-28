Как в Ростове ловили маньяка-коммивояжёра

С сентября по ноябрь 2005 года в Аксае, Батайске, Зимовниках, Цимлянске и Морозовске были убиты 12 человек — в основном одинокие пенсионеры, жившие в частном секторе. Все преступления были совершены по единому шаблону: преступник представлялся торговым агентом, предлагал купить электрочайники, массажёры, утюги. Втирался в доверие: вежливый, улыбчивый. А через несколько дней возвращался «проверить, как работает техника» — и наносил удар.