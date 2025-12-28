Украинские шпионы пытались эвакуироваться вглубь России под видом мирных жителей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех шпионов с Украины, которые попытались эвакуироваться вглубь России под видом мирных жителей. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
По имеющимся данным, изначально мужчины попали в территориальный центр комплектования (украинский аналог военкомата — прим. ВМ). После этого их передали работникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые и завербовали сограждан.
Диверсанты должны были притворяться мирными жителями и дождаться, когда в Покровск войдут Вооруженные силы России, чтобы затем попасть в Донецк. Они планировали получить российское гражданство и ждать дальнейших указаний, чтобы вести разведывательно-подрывную деятельность.
— Однако их настоящие личности были вскрыты сотрудниками ФСБ. После задержания мужчины дали признательные показания, — говорится в публикации.
Недавно ФСБ задержала подростка, которого подозревают в подготовке теракта в православном храме Калининградской области. Следствие считает, что он вступил в переписку с вербовщиком запрещенной организации в Telegram.