Названа причина убийства студентом подростка в школе в Туве

Первокурсник Ак-Довуракского горного техникума в Туве мог пойти на убийство подростка из-за их давнего конфликта. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщила директор техникума Байлак Кужугет.
— Говорят, что у них конфликт был до поступления в наш техникум. Мать постаралась, чтобы он к нам поступил и в одной школе они не учились, это со слов матери, — передает слова главы учебного заведения ТАСС.
Инцидент произошел 27 декабря, когда студент пришел на школьную новогоднюю елку и зарезал подростка. Нападавшего задержали. Следователь Барун-Хемчикского следственного отдела возбудил уголовное дело по статье об убийстве в связи с произошедшим.
Другой громкий случай произошел 16 декабря, когда подросток с ножом ворвался в школу в подмосковном городе Одинцово. Он ранил нескольких человек, включая охранника.
В результате один из пострадавших детей скончался. Позднее подростка задержали. По словам соседки нападавшего, он производил впечатление обычного и спокойного парня.